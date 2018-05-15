Надаль: в Мадриде Тим сыграл лучше меня, а я был не в форме

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение от австрийца Доминика Тима в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде, которое лишило его первой строчки рейтинг-листа.



«В последнее время я играл совсем неплохо — победил в двух турнирах, хорошо выступил в Кубке Дэвиса. В Мадриде Тим сыграл лучше, чем я. Я был не в форме и не показал свой теннис. Было здорово увидеть такую отличную игру Тима. Надеюсь, ему удастся победить на „Мастерсе“, рано или поздно, — сказал Надаль в интервью SNTV.