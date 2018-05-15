Винчи: победа над С. Уильямс в полуфинале US Open — главная в моей карьере

35-летняя итальянка Роберта Винчи, проигравшая сербке Александре Крунич (LL) в Риме со счётом 6:2, 0:6, 3:6 в своём последнем матче в профессиональном туре, поделилась эмоциями после завершения карьеры.



«Было нелегко, но я ждала этого дня и готовилась к нему. Чуть больше недели назад взяла календарь и стала вести обратный отсчёт: девять, восемь, семь и так далее. Я тренировалась меньше, чем обычно, и знаю об этом. Когда я увидела, что играю сегодня, то обрадовалась. Я старалась получить от матча удовольствие, завершить карьеру на хорошей ноте, и сказать спасибо всем болельщикам. Рим — лучшее место для последнего матча.



Решение об окончании карьеры я приняла в конце прошлого года. Помню, что сказала себе: „Хорошо, расслабься и постарайся поиграть ещё три или четыре месяца, попрощаться со всеми“. За эти месяцы я ни разу не усомнилась в своём решении, и это уверило меня в том, что оно верное. Я старалась приехать сюда в хорошей форме. Теперь я могу расслабиться.



Я провела в туре очень много лет, у меня останется множество отличных воспоминаний. Но, конечно, обыграть Серену Уильямс в полуфинале US Open была просто невероятно, это главная победа в моей карьере», — приводит слова Винчи официальный сайт тура.

Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме