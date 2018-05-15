Выход в полуфинал Рима принесёт Весниной и Макаровой первую строчку рейтинга

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере поднимутся на первую строчку рейтинг-листа в парном разряде, если пробьются в полуфинал турнира Premier 5 в Риме. Первая ракетка мира, Чжань Латиша из Китайского Тайбэя, вместе с американкой Бетани Маттек-Сэндс проиграла россиянке Светлане Кузнецовой и чешке Каролине Плишковой в первом круге и, соответственно, очков набрать не сможет. Чжань защищала здесь титул, а Макарова и Веснина в прошлом году были в финале.



Первыми соперницами россиянок, пропускающих стартовый раунд на правах первых сеяных, станут либо австралийка Дарья Гаврилова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя, либо полька Алисия Росольска и американка Эбигейл Спирс. В случае победы в четвертьфинале Елена и Екатерина сыграют или с россиянкой Аллой Кудрявцевой и чешкой Ренатой Ворачовой, или с австралийкой Эшли Барти и голландкой Деми Схурс (8). Если россиянки не дойдут до четвертьфинала, то будут уступать Чжань 5 очков.

Напомним, что Макарова отказалась от выступления в одиночном разряде этого турнира из-за вирусной инфекции.

Макарова снялась с турнира в Риме в одиночном разряде из-за вирусной инфекции

Макарова и Веснина могут стать первыми ракетками мира после турнира в Риме