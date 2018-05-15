Выиграв турнир в Мадриде без потерь подачи, Зверев повторил достижение Федерера

21-летний немец Александр Зверев стал лишь вторым теннисистом в истории, выигравшим турнир серии «Мастерс» без единой потери подачи. По пути к чемпионству в Мадриде Александр не сыграл ни одного тай-брейка и позволил соперникам заработать лишь один брейк-пойнт за весь турнир — аргентинцу Леонардо Майеру в третьем круге.



До Зверева выиграть «Мастерс» и не дать соперникам сделать ни одного брейка удавалось только швейцарцу Роджеру Федереру. Роджер дважды добивался этого в Цинциннати — в 2012 и 2015 годах. Правда, в обоих случаях у оппонентов Федерера было по три брейк-пойнта. Таким образом, Александр установил рекорд по количеству заработанных соперниками брейк-пойнтов.

А. Зверев обыграл Тима и стал победителем «Мастерса» в Мадриде