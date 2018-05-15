Конта: я верила в то, что рано или поздно сделаю брейк в матче с Рыбариковой

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Риме (Италия) над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:4, 6:3.
«В этом матче было много всего. Мы проводили невероятные, очень долгие геймы. Мне пришлось отчаянно бороться за победу до конца, до последнего розыгрыша.
Я сделала немало хороших вещей на корте, чтобы зарабатывать брейк-пойнты. Я сохраняла уверенность в своих силах и верила в то, что всё делаю правильно и рано или поздно сделаю брейк", — цитирует Конту официальный сайт тура.
Конта победила Рыбарикову на старте турнира в Риме
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