Конта: я верила в то, что рано или поздно сделаю брейк в матче с Рыбариковой

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Риме (Италия) над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:4, 6:3.

«В этом матче было много всего. Мы проводили невероятные, очень долгие геймы. Мне пришлось отчаянно бороться за победу до конца, до последнего розыгрыша.

Я сделала немало хороших вещей на корте, чтобы зарабатывать брейк-пойнты. Я сохраняла уверенность в своих силах и верила в то, что всё делаю правильно и рано или поздно сделаю брейк", — цитирует Конту официальный сайт тура.

Конта победила Рыбарикову на старте турнира в Риме