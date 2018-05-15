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Винчи: теперь меня ждут мороженое, кофе, шопинг и никакого тенниса

Винчи: теперь меня ждут мороженое, кофе, шопинг и никакого тенниса
Теннис / WTA

35-летняя итальянка Роберта Винчи, завершившая карьеру после поражения от сербки Александры Крунич в первом круге турнира в Риме со счётом 6:2, 0:6, 3:6, поделилась впечатлениями от прошедшей встречи и рассказала о ближайших планах.

«Я говорила себе: „Пожалуй, это последний день карьеры, так что постарайся насладиться им и улыбайся“. Я была счастлива видеть так много людей на трибунах. Рядом со мной были мои родители, моя команда и друзья. Я проиграла, но всё равно остаюсь счастливой. Я добилась того, чего хотела.

Стиль моей игры отличался от других. Он требовал всё время находиться в отличной форме, много бегать и думать о каждом ударе. Теперь я могу расслабиться и больше не думать о резаных, укороченных ударах и обо всём остальном. Теперь меня ждут мороженое, кофе, шопинг и никакого тенниса", — цитирует Винчи официальный сайт тура.

Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме
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