Осака: очень рада, что выиграла первый сет в матче с Азаренко со счётом 6:0

Японка Наоми Осака прокомментировала свою победу над Викторией Азаренко из Беларуси в первом круге турнира в Риме со счётом 6:0, 6:3. За выход в третий круг соревнований в столице Италии Осака поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

«Моей первоначальной задачей было выступить лучше, чем в прошлый раз. После выигрыша первого гейма я ни о чём не думала. Я просто хотела двигаться дальше и очень рада, что выиграла первый сет именно так. Однако мне было не так легко, как можно подумать. Я была рада возможности сыграть с такой соперницей. Здорово, что у меня был такой шанс. Думаю, получилось просто прекрасно.

У меня была возможность сыграть с Халеп на «Ролан Гаррос», и тогда она была очень хороша. Думаю, в тот день я тоже играла неплохо. Мы с Симоной тренировались вместе в Мадриде. На грунте она двигается просто изумительно. Здесь покрытие не такое, как в Индиан-Уэллсе, так что будет интересно", — цитирует Осаку официальный сайт тура.