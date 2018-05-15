Стивенс: два с половиной часа на корте на таком холоде – это не шутки

Американка Слоан Стивенс прокомментировала волевую победу над чешкой Барборой Стрыцовой в первом круге турнира в Риме со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1. Стрыцова проиграла восьмой матч кряду.
«Два с половиной часа на корте на таком холоде – это не шутки. Очевидно, что Барбора – отличный игрок, и в матчах с ней никогда не бывает просто. Я рада, что продолжала сражаться и в итоге победила.
Текущий сезон складывается для меня не лучшим образом, но я пропустила полгода в 2017-м и не сыграла в Риме, поэтому сейчас я просто стараюсь вернуться в ритм. Надеюсь, в следующем матче я сыграю ещё лучше», — цитирует Стивенс официальный сайт WTA.
Следующей соперницей прошлогодней победительницы Открытого чемпионата США станет эстонка Кайя Канепи.
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