Джокович: надеюсь провести в Риме больше матчей, чем на предыдущих турнирах

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над украинцем Александром Долгополовым в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме со счётом 6:1, 6:3.

«Это был отличный старт турнира для меня. Я всегда себя очень комфортно чувствую в Риме. Местные условия отлично подходят моей игре. Всегда с нетерпением жду возможности вернуться сюда. В последние три-четыре недели я всё лучше выгляжу на тренировках и в матчах. Эта победа мотивирует меня двигаться вперёд. Надеюсь, я смогу провести тут больше матчей, чем на предыдущих турнирах», – цитирует бывшую первую ракетку мира официальный сайт ATP.



В следующем раунде Джокович встретится с победителем встречи Николоз Басилашвили (Грузия) – Филиппо Бальди (Италия).