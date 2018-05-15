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Вандевей приняла участие в награждении лучших турниров 2017 года

Вандевей приняла участие в награждении лучших турниров 2017 года
Теннис / WTA

В Риме состоялась церемония вручения наград лучшим турнирам WTA по итогам 2017 года. От имени игроков и функционеров тура награду директорам соревнований вручала американская теннисистка Коко Вандевей, сообщает официальный сайт WTA.

Лучшие турниры 2017 года:
WTA Premier Mandatory — Индиан-Уэллс.
WTA Premier 5 — Рим.
WTA Premier — Штутгарт.
WTA International — Акапулько.

Фото доступно в «твиттере» WTA.

Коко Вандевей в первом круге турнира в Риме потерпела поражение от представительницы Эстонии Анетт Контавейт — 1:6, 1:6.

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