Вандевей приняла участие в награждении лучших турниров 2017 года

В Риме состоялась церемония вручения наград лучшим турнирам WTA по итогам 2017 года. От имени игроков и функционеров тура награду директорам соревнований вручала американская теннисистка Коко Вандевей, сообщает официальный сайт WTA.
Лучшие турниры 2017 года:
WTA Premier Mandatory — Индиан-Уэллс.
WTA Premier 5 — Рим.
WTA Premier — Штутгарт.
WTA International — Акапулько.
Фото доступно в «твиттере» WTA.
Коко Вандевей в первом круге турнира в Риме потерпела поражение от представительницы Эстонии Анетт Контавейт — 1:6, 1:6.
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