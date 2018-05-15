Винчи: я горжусь собой и своей карьерой

35-летняя итальянка Роберта Винчи, завершившая карьеру после поражения от сербки Александры Крунич в первом круге турнира в Риме со счётом 6:2, 0:6, 3:6, призналась, что ей было приятно выступать в Кубке Федерации, и завила, что гордится своими достижениями.

«Мне было приятно выступать за сборную Италии в Кубке Федерации. Мы все остаёмся хорошими подругами. Мы так много играли вместе. Теперь же Флавия Пеннетта завершила карьеру, я тоже ухожу из тенниса. Может быть, скоро завершит карьеру Франческа. Новое поколение наступает, но я рада, что играла именно с этими теннисистками в одной команде.

Я горжусь всеми своими результатами — победами на турнирах «Большого шлема», попаданием в топ-10. Были взлёты и падения, но я горжусь своей игрой, собой и своей карьерой. Я старалась изо всех сил", — цитирует Винчи официальный сайт тура.

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Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме