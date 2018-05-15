Победительница юниорского Открытого чемпионата Франции 2017 года американская теннисистка Уитни Осуйве провела мастер-класс для 400 детей в Нью-Хэйвене (США), сообщает официальный сайт тура.

«Для меня было большой честью провести урок для детей. Вдохновлять ребят учиться благодаря спорту и видеть то, как им предоставляются возможности, — это очень важно для меня. Так приятно было видеть улыбки на их лицах. Надеюсь, многие из этих детей будут играть в теннис. Хочу поблагодарить турнир Connecticut Open за „уайлд-кард“. С нетерпением жду возможности вернуться сюда летом», — сказала Осуйве.

Фото доступно в «твиттере» WTA.