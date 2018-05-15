Осака: я хочу дружить с Нисикори

Японка Наоми Осака рассказала об отношениях со своим соотечественником, бывшей четвёртой ракеткой мира Кеем Нисикори.



«Я хочу чувствовать, что мы дружим, но не уверена, что он считает меня своим другом. Очень удивлена тем, насколько он хороший парень. Однажды я ужинала вместе с ним и Мию Като, и они всячески пытались завести со мной разговор, но я лишь односложно отвечала. В Мадриде ужинают поздно, а я ложусь спать рано, поэтому я была очень сонной. Даже моя физиотерапевт говорила: „Наоми, проснись“, – цитирует японку официальный сайт WTA.

Осака: очень рада, что выиграла первый сет в матче с Азаренко со счётом 6:0

Азаренко уступила Осаке на турнире в Риме, проиграв первый сет со счётом 0:6