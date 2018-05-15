Вход на матчи квалификации турнира в Гамбурге будет бесплатным

Организаторы турнира в Гамбурге (Германия) приняли решение сделать бесплатным посещение всех матчей квалификации, сообщает официальный «твиттер» соревнований.



Помимо матчей квалификационных раундов 21 и 22 июля на кортах будут проводить открытые тренировки игроки с самым высоким посевом на турнире. Это станет дополнительной причиной для болельщиков посетить теннисный центр Am Rothembaum.



За два месяца до старта соревнований своё участие в нём подтвердил лишь один представитель топ-20 – восьмая ракетка рейтинга австриец Доминик Тим.



В прошлом сезоне никто из игроков топ-20 участия в турнире не принимал.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.