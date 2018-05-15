Ракитич: я мечтаю пригласить Федерера в Барселону

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич признался, что мечтал бы встретиться со швейцарцем Роджером Федерером в Барселоне.

«Мой любимый швейцарский спортсмен? Это лёгкий вопрос. Конечно, Федерер. То, что он делает для тенниса и спорта в целом, уникально. Я мечтаю пригласить его в Барселону. Надеюсь, он подумает над приглашением. То, как Роджер представляет свою страну в мире, — это невероятно.

За кого я болею, когда с Федерером играет Чилич? Это непросто. У меня отличные отношения с Чиличем, он мой хороший друг. Конечно, я верю в то, что победит сильнейший. После игры мы можем пообщаться, и тогда я рассказываю, за кого болел", — цитирует Ракитича Blick.