Азаренко: у меня ещё есть потенциал и цели, которых хочется достичь

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, проигравшая в первом круге турнира в Риме (Италия) представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 0:6, 3:6, заверила, что после рождения ребёнка не потеряла интереса к игре.
«Я всё ещё ощущаю страсть к игре. Я хочу участвовать в турнирах, потому что в этом я хороша. Я занимаюсь этим уже более 20 лет. У меня ещё есть потенциал и цели, которых хочется достичь. Теннис всё ещё очень важен в моей жизни.
Однако сейчас моё расписание во многом строится вокруг сына — сон, тренировки. Я хочу проводить с ним как можно больше времени. Мне нравится брать его на корт, он обожает там находиться и бегать за мячами. Ему нравится спортивная атмосфера", — цитирует Азаренко Tennis Channel.
Азаренко уступила Осаке на турнире в Риме, проиграв первый сет со счётом 0:6
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