ATP объявила о планируемых нововведениях на «Мастерсе U21» в Милане

15 мая в Риме состоялась пресс-конференция, посвящённая «Мастерсу U21», который пройдёт в Милане 6-10 ноября 2018 года. На ней было рассказано о нововведениях, которые ждут игроков и зрителей. В частности, разминка перед игрой будет сокращена с пяти до четырёх минут.

Теннисисты будут сами подходить за полотенцами после розыгрышей. На других турнирах игрокам подносят полотенца болбои. Также игроки смогут лишь один раз за матч взять медицинский тайм-аут.

Зрители смогут свободно перемещаться на трибунах во время игры.

Матчи будут проходить по прошлогоднему формату. Встречи будут проводиться в пятисетовом формате, каждый сет будет играться до четырёх геймов. При счёте 3:3 будет проходить тай-брейк. При счёте 40:40 в геймах сразу же будет проводиться решающий розыгрыш, сообщает Give Me Sport.

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