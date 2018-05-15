Веснина обыграла Зигемунд и встретится с В. Уильямс в Риме

Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира категории Premier 5 в Риме, победив немку Лауру Зигемунд в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:2. По ходу первой партии Елена дважды проигрывала с брейком.
Поединок продолжался 1 час 45 минут. Веснина ни разу не подала навылет, не допускала двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Зигемунд 1 эйс, 7 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Следующей соперницей Елены станет пропускавшая первый раунд американка Винус Уильямс (8).
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