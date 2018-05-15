Коллинз победила Кырстю и сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Риме

Американка Даниэль Коллинз (Q), играющая второй турнир на песчаном покрытии в карьере, одержала свою первую победу в основной сетке грунтовых соревнований. В первом круге турнира Premier 5 в Риме. Даниэль нанесла поражение румынке Соране Кырсте — 6:3, 4:6, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 56 минут. Коллинз выполнила 2 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Кырсти 1 эйс, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.



Во втором раунде Коллинз встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).



Также во второй круг вышла венгерка Тимя Бабош, победившая итальянку Сару Эррани (WC) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).