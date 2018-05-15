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Коллинз победила Кырстю и сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Риме

Коллинз победила Кырстю и сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Риме
Теннис / WTA

Американка Даниэль Коллинз (Q), играющая второй турнир на песчаном покрытии в карьере, одержала свою первую победу в основной сетке грунтовых соревнований. В первом круге турнира Premier 5 в Риме. Даниэль нанесла поражение румынке Соране Кырсте — 6:3, 4:6, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 56 минут. Коллинз выполнила 2 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Кырсти 1 эйс, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором раунде Коллинз встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).

Также во второй круг вышла венгерка Тимя Бабош, победившая итальянку Сару Эррани (WC) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Рим (ж) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 16:05 МСК
Даниэль
Коллинз
Сорана
Кырстя
6:3 4:6 6:4
Рим (ж) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Тимя
Бабош
Сара
Эррани
6:3 7:6
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