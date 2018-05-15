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Кербер победила Дияс в первом круге турнира в Риме

Кербер победила Дияс в первом круге турнира в Риме
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер (11) пробилась во второй раунд турнира категории Premier 5 в Риме, победив представительницу Казахстана Зарину Дияс (LL) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Напомним, что соревнования в Мадриде Кербер пропустила из-за травмы.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Кербер выполнила 2 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Дияс 1 подача навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Кербер станет или румынка Ирина Бегу, или китаянка Пэн Шуай.

Рим (ж) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 17:30 МСК
Зарина
Дияс
Анжелика
Кербер
2:6 6:7
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