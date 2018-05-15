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Джумхур сыграет с Надалем, Басилашвили — с Джоковичем на турнире в Риме

Джумхур сыграет с Надалем, Басилашвили — с Джоковичем на турнире в Риме
Теннис / ATP

Аргентинец Диего Шварцман (14) вышел во второй круг «Мастерс 1000» в Риме, победив чилийца
Николаса Джарри (Q) в двух партиях — 6:4, 6:1.

Поединок продлился 1 час 2 минуты. Шварцман выполнил 1 подачу навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал все 5 заработанных брейк-пойнтов. На счету Джарри 3 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В других матчах дня француз Люка Пуи (16) переиграл итальянца Андреаса Сеппи (WC) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3), босниец Дамир Джумхур разгромил испанца Фернандо Вердаско (6:3, 6:1), а грузин Николоз Басилашвили (Q) нанёс поражение итальянцу Филиппо Бальди (Q) — 6:4, 4:6, 6:4. Отметим, что Джумхур станет первым соперником испанца Рафаэля Надаля (1), а Басилашвили сыграет с сербом Новаком Джоковичем (11).

Рим (м) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 18:10 МСК
Диего
Шварцман
Николас
Джарри
6:4 6:1
Рим (м) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Фернандо
Вердаско
Дамир
Джумхур
3:6 1:6
Рим (м) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Николоз
Басилашвили
Филиппо
Бальди
6:4 4:6 6:4
Рим (м) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 16:30 МСК
Люка
Пуи
Андреас
Сеппи
6:2 3:6 7:6
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