Дель Пьеро: все знают Надаля, но эту эру будут вспоминать как эру Федерера

Легендарный нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, завершивший карьеру в 2015 году, встретился с теннисистами Хуаном-Мартином дель Потро и Элиной Свитолиной после матча 37-тура итальянской Серии А «Рома» — «Ювентус». Игра прошла в Риме и завершилась со счётом 0:0, благодаря чему туринцы в седьмой раз подряд стали чемпионами, а римляне обеспечили себе путёвку в Лигу чемпионов.



«Конечно мы знаем Рафаэля Надаля, но как бы то ни было, эту эру будут вспоминать как эру Роджера Федерера», — приводит слова Дель Пьеро Tennis World USA.