Кольшрайбер победил Сока и сыграет с Димитровым или Нисикори в Риме

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг «Мастерс 1000» в Риме, обыграв американца Джека Сока (13) в двух партиях — 6:4, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Кольшрайбер выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Сока 4 подачи навылет, 3 двойные и 8 упущенных брейк-пойнтов.



Следующим соперником Кольшрайбера станет либо болгарин Григор Димитров (3), либо японец Кей Нисикори.



Также в третий раунд пробился немец Петер Гоёвчик, победивший итальянца Лоренцо Сонего (WC) со счётом 6:3, 6:4. Он сыграет или с австрийцем Домиником Тимом (6), или с итальянцем Фабио Фоньини.