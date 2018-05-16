Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кольшрайбер победил Сока и сыграет с Димитровым или Нисикори в Риме

Кольшрайбер победил Сока и сыграет с Димитровым или Нисикори в Риме
Теннис / ATP

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг «Мастерс 1000» в Риме, обыграв американца Джека Сока (13) в двух партиях — 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Кольшрайбер выполнил 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Сока 4 подачи навылет, 3 двойные и 8 упущенных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Кольшрайбера станет либо болгарин Григор Димитров (3), либо японец Кей Нисикори.

Также в третий раунд пробился немец Петер Гоёвчик, победивший итальянца Лоренцо Сонего (WC) со счётом 6:3, 6:4. Он сыграет или с австрийцем Домиником Тимом (6), или с итальянцем Фабио Фоньини.

Рим (м) 2018. 2-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 22:50 МСК
Филипп
Кольшрайбер
Джек
Сок
6:4 6:3
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент