Видеообзор побед Гоффена, Шаповалова, Циципаса и Пуи в Риме

Грек Стефанос Циципас (Q) прошёл во второй круг турнира категории «Мастерс 1000» в Риме за счёт отказа хорвата Борны Чорича в середине первой партии, при 4:1 в пользу Стефаноса. Причиной снятия Борны стали проблемы в области шеи.

Француз Люка Пуи (16) в упорном поединке первого круга переиграл итальянца Андреаса Сеппи (WC) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3).

Бельгиец Давид Гоффен (9) пробился в третий раунд турнира категории «Мастерс 1000» в Риме, одержав волевую победу над итальянцем Марко Чеккинато (WC) — 5:7, 6:2, 6:2. При этом в первой партии Гоффен повёл со счётом 5:1, после чего упустил сетбол и проиграл шесть геймов подряд.

Канадец Денис Шаповалов одержал волевую победу над чехом Томашем Бердыхом (15) на старте «Мастерс 1000» в Риме — 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).