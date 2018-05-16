В 17:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют представительница Словакии Доминика Цибулкова и россиянка Мария Шарапова. По личным встречам счёт ничейный — 3-3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Шарапова в Риме.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Риме поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой.

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