В 17:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют представительница Словакии Доминика Цибулкова и россиянка Мария Шарапова. По личным встречам счёт ничейный — 3-3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Шарапова в Риме.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Риме поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой.
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