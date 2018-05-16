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Кербер: больших ожиданий от турнира в Риме у меня нет

Кербер: больших ожиданий от турнира в Риме у меня нет
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Риме над представительницей Казахстана Зариной Дияс со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

«Я просто рада, что наконец вернулась, пропустив две недели. После Штутгарта у меня был непростой период, потому что я ощущала сильную боль в ноге. Теперь же я могу сказать, что провела весь матч, не испытывая боли. Я могла играть именно так, как на тренировках в последние дни. Матч состоял из взлётов и падений, но в целом я сыграла неплохо. Это первый круг, первая игра на грунте на открытом корте. Здесь всегда условия другие. Но день получился хорошим.

Я очень рада вновь быть на корте после всех медицинских процедур. Я хочу провести как можно больше матчей перед «Ролан Гаррос», но больших ожиданий от турнира в Риме у меня нет. Я стараюсь играть как можно лучше, чтобы перенести на матчи то, над чем работала на тренировках. Хотелось бы отправиться в Париж с уверенностью в своих силах", — цитирует Кербер WTA Insider.

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