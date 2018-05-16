Шарапова: турнир в Риме имеет особое значение в моей карьере

Россиянка Мария Шарапова оценила свою игру и игру соперницы в матче первого круга турнира категории Premier 5 в Риме. Напомним, что она победила австралийку Эшли Барти со счётом 7:5, 3:6, 6:2.



«Думаю, я хорошо закончила этот матч. Мне удавалось отыгрывать брейк-пойнты и самой реализовывать их в самый важный момент. Концовка получилась очень хорошей.



Она заставляла меня много бить по мячу. Благодаря такой игре она и выступает так хорошо, попала здесь в посев и показывает те результаты, которые у неё были.



Этот турнир имеет особое значение в моей карьере. Здесь я проводила отличные матчи. В этом году я чувствую себя немного свободнее и просто играю, не беспокоясь ни о чём постороннем. Теннис прекрасен тем, что заранее не знаешь, что произойдёт на корте. Иногда можно чувствовать себя отлично, показывать очень хороший теннис и проиграть, а иногда можно сыграть не так хорошо, но победить», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Шарапова победила Барти и сыграет с Цибулковой в Риме