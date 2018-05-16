Касаткина: стараюсь получить максимальное удовольствие от игры на грунте

Россиянка Дарья Касаткина, победившая австралийку Айлу Томлянович на старте турнира Premier 5 в Риме со счётом 6:0, 6:4, поделилась эмоциями после этого успеха. Отметим, что из-за дождя начало всех матчей в Риме было отложено на несколько часов.



«Старт матча отложили на четыре или пять часов, но я рада, что успела сыграть, ведь дождь мог начаться снова. Сидеть и ждать выхода на корт всегда нелегко, и хорошо, что я здорово начала матч, сразу чувствовала мяч. Рим — прекрасный турнир, прекрасный город. Выходя здесь на корт, каждый раз испытываешь особенные чувства.



Я всегда с нетерпением жду этой части сезона. Я люблю играть на грунте и сейчас стараюсь получить от этого максимальное удовольствие, ведь до конца сезона осталось всего два турнира на песчаном покрытии», — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

Касаткина уверенно победила Томлянович в первом круге турнира в Риме