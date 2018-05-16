А. Зверев толкнул в плечо Тима во время перехода в парном матче в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев намеренно толкнул в плечо представителя Австрии Доминика Тима во время перехода в парном матче на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия). Доминик в паре с американцем Стивом Джонсоном обыграл Александра и Мишу Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:3, [10:7].

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

На минувшей неделе Доминик и Александр, доселе находящиеся в хороших отношениях, встретились в финале соревнований серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания). Зверев одержал победу со счётом 6:4, 6:4.