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Халеп встретилась с тенором Андреа Бочелли в Риме

Халеп встретилась с тенором Андреа Бочелли в Риме
Теннис / WTA

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп перед стартом на турнире в Риме (Италия) побывала на благотворительном концерте Андреа Бочелли и пообщалась с легендарным тенором, сообщает официальный сайт WTA.

Фото доступно в «инстаграме» Симоны Халеп.

Во втором круге соревнований в столице Италии уроженка Констанцы поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой. Встреча состоится сегодня, 16 мая.

Концерт Андреа Бочелли также посетили американка Элисон Риске и представительница Чехии Андреа Главачкова.

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