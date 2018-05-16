Халеп встретилась с тенором Андреа Бочелли в Риме

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп перед стартом на турнире в Риме (Италия) побывала на благотворительном концерте Андреа Бочелли и пообщалась с легендарным тенором, сообщает официальный сайт WTA.
Фото доступно в «инстаграме» Симоны Халеп.
Во втором круге соревнований в столице Италии уроженка Констанцы поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой. Встреча состоится сегодня, 16 мая.
Концерт Андреа Бочелли также посетили американка Элисон Риске и представительница Чехии Андреа Главачкова.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.