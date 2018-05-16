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Чхун Хён: победа в Милане всегда будет особенной для меня

Чхун Хён: победа в Милане всегда будет особенной для меня
Теннис / ATP

Представитель Южной Кореи Чхун Хён отметил важность своей победы на дебютном «Мастерсе U21», который состоялся в Милане в 2017 году. В финале он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 3:4, 4:3, 4:2, 4:2.

«Победа на том турнире стало моим прорывом. Я сумел завершить год удивительным успехом, который помог мне ощутить уверенность на старте нового сезона. „Мастерс U21“ — это прекрасный турнир для продвижения игроков из молодого поколения. Победа в Милане всегда будет особенной для меня», — приводит слова Чхун Хёна официальный сайт тура.

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Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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