Джокович: много лет назад я тоже тренировался с Шараповой в Индиан-Уэллсе

Серб Новак Джокович рассказал о своём отношении к совместной тренировке испанца Рафаэля Надаля и россиянки Марии Шараповой в Риме.
«Много лет назад я сам тренировался с Марией в Индиан-Уэллсе. У нас была настоящая тренировка. Также была тренировка с Каролиной Возняцки, так что никаких проблем в этом нет. Они даже выполняют удары с места лучше, чем многие парни, и не ошибаются. Они направляют мяч плоско и прямо на тебя. Им не нужно время на разминку, они сразу же включаются по полной. Это здорово.
Я не против подобных тренировок. Мне это даже нравится. Пару раз я играл с Аной Иванович, и мы тренировались вместе. Так что для меня это не нечто новое", — цитирует Джоковича Tennis World USA.
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