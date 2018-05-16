С. Уильямс: никогда не думала, что выйду замуж за белого парня

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своих отношениях с мужем Алексисом Оганяном. В сентябре 2017 году у них родилась дочь.

«Я спортсменка, он — бизнесмен. Я темнокожая, он — белый. Мы абсолютно разные, но при этом дополняем друг друга. Думаю, мы по-разному относимся к упорному труду. Я говорю Алексису: „Ты знаешь, разница между белыми и темнокожими очень велика“. Ему всегда приходится выслушивать о несправедливости, которая имеет место. Которой не было бы, если бы я была белой. Это интересно. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это доказывает, что у любви нет ограничений по цвету кожи», — цитирует Уильямс New York Times.

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