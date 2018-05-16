Маррей: я люблю дни рождения

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, который накануне отпраздновал свой 31-й день рождения, опубликовал фото, посвящённое этому событию. Уроженец Глазго продолжает восстанавливаться после травмы.

«Я люблю дни рождения», — подписал фото Маррей.

Фото доступно в «инстаграме» Энди Маррея.

В начале мая появилась информация о том, что Энди может быть не готов к возвращению на корт во время травяного сезона. Маррей является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» и двукратным олимпийским чемпионом.