Федерер: 5 лет назад я делал забавные глупости, но не мог ни с кем поделиться

Первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём отношении к социальным сетям.
«Социальные сети для меня начались пять лет назад. В то время я делал много забавных глупостей, но не мог ни с кем поделиться, потому что через мой сайт сделать это было сложно. К тому же у нас не всегда были телефоны с камерами, которые делают всё это намного проще. В этом прелесть социальных сетей — ты можешь делиться многими вещами со своими болельщиками», — цитирует Федерера Tennis World USA.
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