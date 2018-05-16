Надаль: если не получаешь удовольствия от тенниса, лучше вообще не играть

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о главных моментах в достижении успеха в профессиональном теннисе.

«Самое главное — наслаждаться игрой. Когда ты выходишь на корт, то должен получать удовольствие от игры, в противном случае лучше вообще не играть. Ещё один важный аспект — концентрация на мяче. Важно хорошо видеть мяч. Об этом люди не думают, но это очень важно.

Также нужно всегда сохранять правильную мотивацию и настрой, а также желание прибавлять во всех компонентах игры", — цитирует Надаля Sky Sports.

Надаль: я знаю, что сделал не так на турнире в Мадриде

Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная