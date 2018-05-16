Гарсия победила Бабош во втором круге турнира в Риме

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Риме (Италия) под седьмым номером, вышла в третий круг, обыграв венгерку Тимю Бабош со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Каролин дважды подала навылет и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Гарсия поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 9) — Кайя Канепи (Эстония, Q).