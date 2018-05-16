В 14:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова и представительница Эстонии Анетт Контавейт. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Контавейт в Риме.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Риме поспорит либо с представительницей США Винус Уильямс (8), либо с россиянкой Еленой Весниной.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.