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Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Контавейт в Риме

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Контавейт в Риме
Теннис / WTA

В 14:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова и представительница Эстонии Анетт Контавейт. Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Контавейт в Риме.

Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Риме поспорит либо с представительницей США Винус Уильямс (8), либо с россиянкой Еленой Весниной.

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