Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Уроженка Тольятти 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Касаткина поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером.

Шарапова поддержала Касаткину, Веснину и Кузнецову в Риме Дождь не стал помехой для Шараповой, Касаткиной, Кузнецовой и Весниной. Все россиянки, игравшие 15 мая, успешно начали турнир в Риме.

Касаткина, Шарапова и Кербер гуляют по Риму, а Бушар нарушает диету Пока Свитолина и дель Потро ходят на футбол, а Векич дегустирует пасту, Касаткина, Павлюченкова и Шарапова гуляют по Вечному городу.