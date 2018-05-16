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30 эйсов не спасли Иснера от поражения в матче с Рамос-Виньоласом в Риме

30 эйсов не спасли Иснера от поражения в матче с Рамос-Виньоласом в Риме
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер (8) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в трёх партиях проиграв представителю Испании Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 52 минуты. Джон 30 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Рамос-Виньолас поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 11) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q).

Рим (м) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 12:00 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Джон
Иснер
6:7 7:6 7:6
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