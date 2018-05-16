Тарпищев: мы предложили Скатову условия, но, видимо, казахи дали больше денег

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что полуфиналист юниорского Открытого чемпионата США 2017 года россиянин Тимофей Скатов будет выступать за Казахстан.



«Под флаг Казахстана за последние годы ушли 14 россиян. Но, например, Кукушкина, Голубева и Щукина мы отпустили сами, потому что не могли их финансировать: начался экономический кризис, и спонсоры ушли. Это был третий состав, и, чтобы они не бросили играть, мы дали добро на их уход в Казахстан. С приходом Андрея Бокарева, отвечающего за спорт высших достижений, мы начали подписывать со всеми контракты. Это произошло два года назад, и сейчас наши молодые спортсмены защищены. Раньше мы не могли заключать контрактные соглашения, так как не знали, будут ли у нас деньги. Но, когда этот процесс наладился, уже сформировавшиеся спортсмены искали лучшей доли. Скатов – один из таких, поэтому он не подписывал с нами договора.



Тимофей родился в Казахстане, жил там и имеет огромное количество родственников. Мы предложили ему условия, но, видимо, казахи дали больше денег. Россия финансировала его последние два года без договорных обязательств. Тимофей — перспективный спортсмен, и я разговаривал и с ним, и с его отцом, но он выбрал Казахстан.



Нам и Бублик был нужен: мы бы в Кубке Дэвиса имели двойной состав. Без этого сложно играть, так как нет взаимозаменяемости. Нам было легко, когда в Кубке Федерации было задействовано 14 наших женщин. Мы не зависели от домашних и выездных матчей, ставя разных спортсменов. Спортсмены не мотались по этапам и не страдали от акклиматизации», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Полуфиналист юниорского US Open россиянин Скатов будет выступать за Казахстан