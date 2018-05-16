Кар. Плишкова в трёх сетах проиграла Саккари во втором круге турнира в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (6) не сумела пробиться в третий круг турнира в Риме (Италия), в трёх партиях проиграв представительнице Греции Марии Саккари со счётом 6:3, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Саккари поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Анжелика Кербер (Германия, 11).