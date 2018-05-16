Кис на двух тай-брейках одолела Векич и сыграет с Халеп на турнире в Риме

Американская теннисистка Мэдисон Кис (13) вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Донну Векич (Q) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:0). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Мэдисон трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Кис поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (1).