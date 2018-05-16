Кузнецова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира в Риме, в двух партиях проиграв представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. Светлана трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Контавейт в Риме.

За выход в четвертьфинал соревнований в Риме Контавейт поспорит либо с представительницей США Винус Уильямс (8), либо с россиянкой Еленой Весниной.