Джокович победил Басилашвили и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий круг «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Рима. 11-я ракетка соревнований обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (Q) со счётом 6:4, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. На счету Джоковича 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Басилашвили выполнил 1 эйс, допустил 8 двойных ошибок и упустил 4 брейк-пойта.
В третьем круге Джокович, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, ранее обыгравшим американца Джона Иснера (8).
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