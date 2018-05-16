Джокович победил Басилашвили и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий круг «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Рима. 11-я ракетка соревнований обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (Q) со счётом 6:4, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. На счету Джоковича 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Басилашвили выполнил 1 эйс, допустил 8 двойных ошибок и упустил 4 брейк-пойта.



В третьем круге Джокович, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, ранее обыгравшим американца Джона Иснера (8).

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?