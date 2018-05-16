Карреньо-Буста вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв в трёх сетах Джонсона

Испанец Пабло Карреньо-Буста пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 10-й номер посева переиграл американца Стива Джонсона со счётом 6:4, 2:6, 6:4.



Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. 11-я ракетка мира выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Джонсона 5 эйсов и 6 упущенных брейк-пойнтов, американец обошёлся без двойных ошибок.



За выход в четвертьфинал Карреньо-Буста поспорит с победителем матча Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – Аляж Бедене (Словения).