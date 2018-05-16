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Нисикори сломил сопротивление Димитрова во втором круге «Мастерса» в Риме

Нисикори сломил сопротивление Димитрова во втором круге «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори вышел в третий круг «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Рима. Он обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова, посеянного под третьим номером, со счётом 6:7 (4:6), 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 58 минут. Нисикори выполнил 1 подачу навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету четвёртой ракетки мира 8 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Нисикори, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, поспорит с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Рим (м) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 15:00 МСК
Григор
Димитров
Кей
Нисикори
7:6 5:7 4:6
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