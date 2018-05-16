Бедене вышел в третий круг «Мастерса» в Риме на отказе Андерсона

Словенский теннисист Аляж Бедене вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 65-я ракетка мира прошёл в следующий раунд, обыграв южноафриканца Кевина Андерсона (7), который отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 4:6.



К тому моменту теннисисты провели на корте 45 минут. Бедене выполнил 5 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Андерсона 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт, он обошёлся без эйсов.



За выход в четвертьфинал Бедене поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (10), ранее обыгравшим американца Стива Джонсона.