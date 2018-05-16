Кербер одержала волевую победу над Бегу во втором круге турнира в Риме

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в третий круг на турнире категории Premier в Риме. 11-я ракетка соревнований обыграла румынку Ирину Бегу со счётом 3:6, 7:5, 7:5.
Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Кербер выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Бегу 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 упущенных брейк-пойнтов.
В третьем круге Кербер встретится с гречанкой Марией Саккари (LD), ранее обыгравшей чешку Каролину Плишкову (6).
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