Чилич обыграл в трёх сетах Харрисона во втором круге турнира в Риме

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв в трёх сетах американца Райана Харрисона – 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:1).
Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Пятая ракетка мира выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Харрисона 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
В третьем круге соревнований в столице Италии Чилич встретится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Бенуа Пэр (Франция).
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.