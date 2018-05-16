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Чилич обыграл в трёх сетах Харрисона во втором круге турнира в Риме

Чилич обыграл в трёх сетах Харрисона во втором круге турнира в Риме
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв в трёх сетах американца Райана Харрисона – 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Пятая ракетка мира выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Харрисона 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге соревнований в столице Италии Чилич встретится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Бенуа Пэр (Франция).

Рим (м) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 16:50 МСК
Райан
Харрисон
Марин
Чилич
7:6 1:6 6:7
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